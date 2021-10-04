Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:30

В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Низами Ширинова и начальников управлений этого ведомства Эльджана Абдуллаева, Эльмана Таирова, а также оперативника Надира Назирова. Напомним, в распространенном ранее Генпрокуратурой сообщении говорилось, что появились обоснованные подозрения в том, что Низами Ширинов в составе организованной группы вместе с начальниками управлений МНБ Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Таировым, а также оперативником Надиром Назировым применяли насилие в отношении потерпевших и их родственников, под угрозой распространения порочащих сведений вымогали в крупных размерах деньги и имущество у отдельных лиц, получали взятки за покровительство и легализовали имущество, добытое преступным путем, в связи с чем были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК Азербайджана. В ходе предварительного расследования уголовного дела обеспечено возмещение части причиненного материального ущерба и наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший на заседании потерпевший Рахиб Агаев заявил о выдвижении против генерала Низами Ширинова и Эльджана Абдуллаева имущественного иска на сумму 150 тысяч манатов. А представитель потерпевшего Вугара Агаева представил суду иск на сумму 1,16 миллиона манатов. Адвокаты обвиняемых подали ходатайство с требованием провести судебное расследование в закрытом формате, сославшись на то, что в материалах уголовного дела содержатся секретные сведения. Однако потерпевшая сторона с этим не согласилась. «Суд должен пройти в открытом режиме. В материалах дела не содержится государственной тайны. Уголовное дело связано с нанесенным нам материальным ущербом», - заявили все потерпевшие. Вмешавшийся в спор государственный обвинитель заявил, что на данном этапе нет причины проводить судебное заседание в закрытом режиме. «Уголовное дело состоит из 13 томов. Там нет ничего секретного. Речь идет о совершении преступлений, касающихся злоупотреблений должностными полномочиями. Если возникнет необходимость в расследовании секретных документов, тогда и можно будет говорить о закрытом режиме суда», - сказал прокурор. Гособвинитель начал зачитывать обвинительный акт, согласно которому генерал Низами Ширинов и другие обвиняемые, угрожая потерпевшим, присвоили крупные суммы. В частности, за обещание приема в Академию МНБ и покровительства обвиняемые получили от полковника азербайджанской армии Мирзали Юсифова 315 тысяч долларов, от потерпевшего Вугара Агаева 1,85 миллиона манатов, Эмина Аббасова – 200 тысяч манатов и 50 тысяч долларов, Рахиба Агаева - 150 тысяч долларов и Иршада Асланова - 80 тысяч долларов. Судья спросил обвиняемого генерала, считает ли он себя виновным по выдвинутым обвинениям, и Низами Ширинов, как и другие подсудимые, свою вину признать отказался. Судья при этом предупредил, что если выдвинутые обвинения найдут свое подтверждение, то им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что из всех обвиняемых только генерал Низами Ширинов находится под арестом, у других лишь взята подписка о невыезде. Заседание продолжилось показаниями потерпевшего Рахиба Агаева, который сообщил, что долгое время работал водителем известного генерала Яшара Айдемирова.