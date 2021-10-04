Спасут ли слова Путина европейцев от замерзания?

Впервые с начала месяца стоимость газа в Европе упала ниже тысячи долларов за тысячу кубов. Накануне стоимость этого объема газа дошла до исторического максимума в 1937 долларов. А к завершению торгов на европейской бирже ICE Futures цены просели на 600 долларов. Британские журналисты связали обвал со словами Владимира Путина.

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — сообщило издание.

В частности, президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако, как считает глава российского государства, это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Путин подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке нужно не в ущерб себе. Он согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом.

Как считает Путин, происходящее сейчас с газом в Европе - результат настойчивых действий Еврокомиссии, "как минимум неаккуратных и с тяжелыми последствиями для рынка".

Российский лидер также отметил, что нынешний ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события". "Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, - сказал Путин, комментируя рост цен на газ в Европе. - Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели". Он выразил надежду, что "сейчас как-то корректировки будут происходить".

На открытии торгов 7 октября ноябрьские фьючерсы по индексу TTF торговались по 1260 долларов за тысячу кубов, затем цены подросли до 1370, а после рухнули до 981,1 доллара за тысячу кубометров.