На карте Кадырова пропала Грузия

В Грозном в государственном дворце приемов прошла инаугурация главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако событие больше запомнилось не громкими заявлениями и даже не тем, что Рамзан Ахматович прослезился, вспоминая покойного отца. Внимание пользователей соцсетей и журналистов привлекла карта мира, на фоне которой выступал глава республики.

К примеру, на карте чудесным образом «пропали» Грузия и Венгрия, а акватории Каспийского и Черного морей «пересохли» и были обозначены как суша.

Россия на карте была выделена зеленым цветом, но в её границах не оказалось острова Сахалин, который, предположительно, «передали» Японии.