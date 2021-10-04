Обыски прошли в офисе канцлера, министерстве финансов и партийной штаб-квартире Австрийской народной партии, лидером которой Курц является. Обыску подверглись также кабинеты официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, генерального секретаря минфина Томаса Шмида. Кроме того, подозреваемыми по делу проходят бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин и специалист по исследованию общественного мнения Сабина Байншаб. Следствие ищет доказательства того, что средства министерства финансов в 2016-2018 годах использовались для финансирования сфальсифицированных опросов общественного мнения и покупки рекламы в одном из австрийских изданий, которое за это делало позитивные публикации о канцлере и партии. Неофициально говорят, что речь идет о таблоиде Osterreich.

Глава австрийского правительства оказался в центре расследования прокуратуры. Себастьяна Курца и его приближенных подозревают в подкупе за государственные деньги одной из редакций австрийских газет, чтобы та освещала деятельность канцлера в выгодном для него свете.

Себастьян Курц, разумеется, свою вину отрицает и обвиняет в политической предвзятости работников прокуратуры, где, по его мнению, окопались левые. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен охарактеризовал происходящее как из ряда вон выходящее событие и призвал уважать независимость суда и органов прокуратуры.

Скандальная репутация канцлера Курца между тем все укрепляется. Этот незаурядный политик, ставший в 27 лет самым молодым министром иностранных дел, а в 31 год – самым юным главой правительства, уже фигурировал в громком деле, которое привело к развалу правительственной коалиции в 2019 году. В так называемом деле «Ибицагейт» фигурировал тогдашний вице-канцлер Хайнц-Христиан Штрахе, лидер входившей в коалицию Партии свободы. На одном из островов на озере Ибица он встречался с дамой, которая выдавала себя за племянницу главы российской газовой компании. Она обещала большие суммы на партийное развитие, чтобы Партия свободы могла купить контрольный пакет акций газеты Kronen Zeitung. Канцлер отрицает, что ему было известно о планах Штрахе, но есть сомнения, что он говорит правду.

С тех пор Себастьян Курц снова выиграл на парламентских выборах и образовал коалицию уже с «зелеными». Однако и старый, и уже новый скандалы, кажется, оборвут-таки его удивительную политическую карьеру. Австрийская оппозиция призвала канцлера подать в отставку, а парламенту собраться на заседание, чтобы обсудить кризисную ситуацию, возникшую из-за потери доверия к руководству страны.