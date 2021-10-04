Пашинян мог бы и сдаться в 2018 году

Накануне в ходе правительственного часа на заседании Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил о возможности раскрыть содержание переговорного процесса по Карабаху еще в 2018 году.

«Я вполне мог сообщить, что они (переговоры) дошли до той точки, когда мы вынуждены вернуть Азербайджану семь районов», - заявил Пашинян.

При этом, по словам армянского премьера, азербайджанцы должны были вернуться в Шушу, а также в другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Однако раскрытие всех деталей, по мнению премьера, привело бы к международному скандалу и неизбежному накалу и без того напряженной ситуации.

«Во-вторых, могло бы создаться впечатление, что я просто ищу повод, чтобы как можно раньше отказаться от борьбы», - отметил Пашинян.