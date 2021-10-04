В Минтруда подсчитали число трудоустроенных ветеранов войны

На сегодняшний день в Азербайджане трудоустроены до трех тысяч членов семей шехидов, участников Отечественной войны и граждан, пострадавших от армянского террора.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в послевоенное время Государственное агентство занятости привлекло к программе самозанятости 5 320 человек из вышеуказанных категорий. Им были предоставлены активы в виде товаров и материалов для создания частных семейных предприятий. Более двух тысяч человек были трудоустроены в рамках программ активной занятости.

По данным ведомства, к "Марафону занятости", стартовавшему 10 июня этого года в целях поддержки занятости членов семей шехидов и раненых участников войны, уже присоединились 534 работодателя, которые предоставили 2 833 вакансии. На них были трудоустроены 832 члена семей шехидов и участника войны.