Катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили американское судно в Персидском заливе, сообщает государственное телевидение Ирана.

В четверг гостелевидение Ирана показало кадры, которые были сделаны с одного из быстроходных катеров. В частности, было заснято судно, идущее под американским флагом, а также несколько человек на борту.

«Флот Ирана продемонстрировал свой полный перехват и превосходство над американскими и иностранными силами в Персидском заливе», - говорится в репортаже иранского телевидения.

Представитель 5-го флота ВМС США в Бахрейне Тимоти Хокинс, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных происшествиях за последние дни.

Подробности происшествия, а также время, когда было снято видео, неизвестны.



