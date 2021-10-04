Евросуд обвинил Министерство молодежи и спорта Азербайджана в рабстве и принудительном труде

Боснийские гастарбайтеры работали на строительстве крупных проектов в Азербайджане и были обмануты работодателями. В частности, они строили дворец "Buta Saray", выставочный центр "Bakı Ekspo" и торговый центр "28 Mall".

Накануне Европейский суд по правам человека вынес решение по скандальному делу Сеудина Золетича и еще 32 граждан Боснии и Герцеговины. Об этом деле несколько раз писал и haqqin.az.

При найме на работу им было обещано по 5-7 долларов зарплаты в час и необходимые условия проживания. В реальности же им платили по 3-4 доллара, а условия проживания были невыносимыми – в бараках, без нормальных удобств и с жестким распорядком.

После вмешательства международных правозащитных структур им были выплачены мизерные компенсации, возвращены паспорта и обеспечено возвращение домой. В жалобе по этому делу проходит в качестве ответственного юридического лица Министерство молодежи и спорта. Боснийцы работали и на объекте этого ведомства – Олимпийском центре в городе Мингечаур.

ЕСПЧ усмотрел в деле боснийцев элементы рабства и принудительного труда. Каждая из жертв получит по 5 тысяч евро. Азербайджанское правительство должно выплатить всем боснийцам 165 тысяч евро.