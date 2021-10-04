В Азербайджане на подходе бустер-доза от коронавируса думайте сами, решайте сами
Отношение азербайджанской общественности к самой процедуре вакцинации отнюдь не однозначное, кто-то спешит опровергнуть все разумные доводы в пользу необходимости подобного метода защиты, ссылаясь на неоднократные случаи повторного заражения коронавирусом даже вакцинированных, кто-то, скрупулезно отслеживая синусоиду периодических пиков и спадов этого коварного недуга, все же решает действовать по принципу «береженного бог бережет» и спешит пройти вакцинацию.
Правда, среди нас немало и тех, кто с высоты собственного скептицизма высмеивает даже сам факт наличия COVID-19 в природе, а методы борьбы с ним в виде локдауна и периодических прививок ранее неизвестными препаратами – тем более.
А как в мире развитого капитализма?
Нисколько не желая повлиять на чей-то выбор пути собственной безопасности, мы все же решили представить вниманию читателей довольно интересные, на наш взгляд, данные из опыта зарубежных специалистов в поисках методов защиты от коронавируса.
Невзирая на то, что ВОЗ в заявлении от 18 августа 2021 года отметила отсутствие необходимости в третьем этапе вакцинации, подчеркнув, что государства должны сфокусировать внимание на важность введения населению 2-й дозы вакцины, сегодня в ряде зарубежных стран уже стартовал процесс третьей стадии вакцинации против COVID-19 с применением так называемой бустер-дозы, усиливающей сопротивляемость организма вирусу за счет увеличения числа и эффективности антител.
А Консультативный комитет Центра контроля и предотвращения болезней США 13 августа 2021 года опубликовал клинические рекомендации в связи с введением отдельной группе лиц со слабой иммунной системой третьей дозы вакцины.
В связи с началом новой волны распространения коронавирусной инфекции в США в начале сентября 2021 года директор Национального института по аллергии и инфекционным заболеваниям и главный медицинский консультант Энтони Фаучи отметил, что для долгосрочной защиты от коронавируса, населению необходимо привиться третьей дозой вакцины. По данному вопросу итоговое решение было принято Администрацией продовольствия и лекарственных препаратов США 22 сентября, и в настоящее время в стране лицам старше 65 лет, входящим в группу риска в связи с тяжелыми заболеваниями, и лицам с большим шансом инфицирования предлагается введение третьей – бустер-дозы вакцины.
А официальные лица Великобритании 14 сентября 2021 года рекомендовали уязвимой категории населения, медицинским работникам и лицам старше 50 лет ввести 3-ю дозу вакцины, усиливающую защитные функции организма в борьбе с коронавирусом.
С 29 августа 2021 года в Израиле предложено введение 3-й дозы вакцины лицам старше 12 лет. До 15 сентября уже свыше 3 миллионов человек приняли бустер-дозу вакцины. В настоящее время ведутся обсуждения в связи с использованием 4-й дозы для поднятия иммунитета населения к коронавирусу.
Министерство здравоохранения Турции, согласно решению от 16 августа этого года, лицам, полностью вакцинированным препаратом Sinovac, разрешает пройти третью стадию вакцинации препаратом Pfizer;
До конца октября 2021 года в Китае планируется введение двух доз вакцины 1.1 миллиарда человек, дополнительно 3-ю дозу получат люди пожилого возраста и сотрудники категории высокого риска инфицирования.
С сентября текущего года и в Германии приступили к введению 3-й дозы вакцины пожилым людям и лицам со слабой иммунной системой.
По этому же пути пошли Австрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Венгрия, Россия, Испания, Швейцария и многие другие страны развитого мира.
Почему нужна третья доза?
В июле-августе 2021 года в Израиле были проведены исследования среди 1 миллиона 114 тысяч человек. Согласно результатам научного анализа, введение 3-й дозы вакцины сократило риск распространения инфекции среди людей в 11,4 раза, тяжелую форму заболевания - более чем в 10 раз. Ссылаясь на результаты именно этих исследований, производители препарата Pfizer обратились к Администрации продовольствия и лекарственных препаратов США с целью выяснить необходимость введения 3-й дозы вакцины.
Результаты исследований, проведенных компанией Pfizer, показывают, что эффективность вакцин начинает снижаться спустя 6-8 месяцев после введения второй дозы. Согласно исследованиям, 3-я доза вакцины, полученная 300 лицами, повысила их иммунитет более чем в 3-5 раз в сравнении с теми, кто прошел только первый и второй этапы вакцинации.
Кроме того, проведенные в Великобритании исследования показали, что если эффективность вакцины Pfizer через месяц после прививки составляет 88%, то через 5-6 месяцев снижается до 74%. За аналогичные периоды эффективность вакцины AstraZeneca снижается с 77% до 67%.
В большинстве западных стран одной из причин применения 3-й дозы вакцины является распространение Delta-штамма вируса, отличающегося повышенной способностью распространения. Разработка вакцин еще до появления Delta-штамма, а также рост скорости распространения данного штамма делают неизбежным внесение соответствующих корректив в процесс вакцинации. Исследования показали, что третий этап вакцинации достаточно эффективен против распространения Delta-штамма. К примеру, усиление сопротивляемости организма вирусу после введения 3-й дозы Pfizer может свидетельствовать об эффективности вакцинации до 95%.
Одним из факторов, вынуждающих правительства ряда стран более серьезно относиться к использованию 3-й дозы вакцины, является израильский казус. Опыт этой страны в деле вакцинации явно свидетельствует о значимости 3-й дозы вакцины. Так, в середине марта 2021 года свыше 50% населения Израиля полностью были вакцинированы. В мае того же года по распространению инфекции и уровню заболеваемости во всем мире Израиль был в ряду стран с самыми низкими показателями. Правительство начало стремительно снимать все ограничения. Зарегистрированный в июле первый случай инфицирования вариантом delta в течение всего одного месяца преобразовался в четырехзначное число, а при дальнейшем увеличении этот показатель достиг уже 10 тысяч. Этот сценарий еще раз показывает, что до создания реально эффективного средства против COVID-19 единственной гарантией спасения от него будет периодическая вакцинация. Именно эта тенденция подтолкнула правительство Израиля одобрить 3-ю дозу вакцины. В настоящее время благодаря этому решению условия пандемии в стране вновь взяты под контроль.
Центр контроля и предотвращения болезней США, настоятельно рекомендуя населению пройти третью стадию вакцинации с применением бустер-дозы, отмечает ее важность в первую очередь для людей со слабой иммунной системой.
Исследования, проведенные многими научными институтами Запада, показывают, что даже такие препараты, как Pfizer и Moderna, обеспечивающие организму высокую защиту от вируса, не могут служить надежной гарантией для людей со слабой иммунной системой. С этой точки зрения, введение 3-й дозы более слабых или относительно слабых препаратов будут способствовать как усилению влияния самой вакцины, так и снижению риска ее побочных влияний на организм.
Хотим также напомнить, что в Азербайджане необходимость введения 3-й дозы вакцины может быть обоснована распространением осенних сезонных заболеваний, сменой погоды и ослаблением иммунной системы населения. Так что выводы делайте сами.