Лала Багирова, собкор 18:55

Отношение азербайджанской общественности к самой процедуре вакцинации отнюдь не однозначное, кто-то спешит опровергнуть все разумные доводы в пользу необходимости подобного метода защиты, ссылаясь на неоднократные случаи повторного заражения коронавирусом даже вакцинированных, кто-то, скрупулезно отслеживая синусоиду периодических пиков и спадов этого коварного недуга, все же решает действовать по принципу «береженного бог бережет» и спешит пройти вакцинацию. Правда, среди нас немало и тех, кто с высоты собственного скептицизма высмеивает даже сам факт наличия COVID-19 в природе, а методы борьбы с ним в виде локдауна и периодических прививок ранее неизвестными препаратами – тем более.

А как в мире развитого капитализма? Нисколько не желая повлиять на чей-то выбор пути собственной безопасности, мы все же решили представить вниманию читателей довольно интересные, на наш взгляд, данные из опыта зарубежных специалистов в поисках методов защиты от коронавируса. Невзирая на то, что ВОЗ в заявлении от 18 августа 2021 года отметила отсутствие необходимости в третьем этапе вакцинации, подчеркнув, что государства должны сфокусировать внимание на важность введения населению 2-й дозы вакцины, сегодня в ряде зарубежных стран уже стартовал процесс третьей стадии вакцинации против COVID-19 с применением так называемой бустер-дозы, усиливающей сопротивляемость организма вирусу за счет увеличения числа и эффективности антител. А Консультативный комитет Центра контроля и предотвращения болезней США 13 августа 2021 года опубликовал клинические рекомендации в связи с введением отдельной группе лиц со слабой иммунной системой третьей дозы вакцины. В связи с началом новой волны распространения коронавирусной инфекции в США в начале сентября 2021 года директор Национального института по аллергии и инфекционным заболеваниям и главный медицинский консультант Энтони Фаучи отметил, что для долгосрочной защиты от коронавируса, населению необходимо привиться третьей дозой вакцины. По данному вопросу итоговое решение было принято Администрацией продовольствия и лекарственных препаратов США 22 сентября, и в настоящее время в стране лицам старше 65 лет, входящим в группу риска в связи с тяжелыми заболеваниями, и лицам с большим шансом инфицирования предлагается введение третьей – бустер-дозы вакцины.

А официальные лица Великобритании 14 сентября 2021 года рекомендовали уязвимой категории населения, медицинским работникам и лицам старше 50 лет ввести 3-ю дозу вакцины, усиливающую защитные функции организма в борьбе с коронавирусом. С 29 августа 2021 года в Израиле предложено введение 3-й дозы вакцины лицам старше 12 лет. До 15 сентября уже свыше 3 миллионов человек приняли бустер-дозу вакцины. В настоящее время ведутся обсуждения в связи с использованием 4-й дозы для поднятия иммунитета населения к коронавирусу. Министерство здравоохранения Турции, согласно решению от 16 августа этого года, лицам, полностью вакцинированным препаратом Sinovac, разрешает пройти третью стадию вакцинации препаратом Pfizer; До конца октября 2021 года в Китае планируется введение двух доз вакцины 1.1 миллиарда человек, дополнительно 3-ю дозу получат люди пожилого возраста и сотрудники категории высокого риска инфицирования. С сентября текущего года и в Германии приступили к введению 3-й дозы вакцины пожилым людям и лицам со слабой иммунной системой. По этому же пути пошли Австрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Венгрия, Россия, Испания, Швейцария и многие другие страны развитого мира. Почему нужна третья доза? В июле-августе 2021 года в Израиле были проведены исследования среди 1 миллиона 114 тысяч человек. Согласно результатам научного анализа, введение 3-й дозы вакцины сократило риск распространения инфекции среди людей в 11,4 раза, тяжелую форму заболевания - более чем в 10 раз. Ссылаясь на результаты именно этих исследований, производители препарата Pfizer обратились к Администрации продовольствия и лекарственных препаратов США с целью выяснить необходимость введения 3-й дозы вакцины.