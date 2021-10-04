Она не так посмотрела на Лукашенко…

«Настрой на противодействие санкциям мне нравится, так мы и должны работать», — сказал президент Беларуси, заявив, что в правительстве не склонны драматизировать ситуацию по поводу влияния иностранных ограничений на экономику.

Лукашенко добавил, что страна не впервые сталкивается с санкциями, а затем прервал свое выступление, обратившись к одной из участниц совещания: «Елена посмотрела и подумала: «Ну что они там у Головченко в правительстве мудрят? У нас так тяжело, что дальше некуда». Или я неправильно понял твой взгляд?» — обратился Лукашенко к Кудрявец.

Отметим, что отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно начали вводить санкции против официальных лиц этой страны, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.