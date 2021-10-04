Она не так посмотрела на Лукашенко…
Президент Беларуси Александр Лукашенко отчитал гендиректора Белорусской калийной компании Елену Кудрявец во время совещания по противодействию санкционным мерам, сообщает РИА Новости.
«Настрой на противодействие санкциям мне нравится, так мы и должны работать», — сказал президент Беларуси, заявив, что в правительстве не склонны драматизировать ситуацию по поводу влияния иностранных ограничений на экономику.
Лукашенко добавил, что страна не впервые сталкивается с санкциями, а затем прервал свое выступление, обратившись к одной из участниц совещания: «Елена посмотрела и подумала: «Ну что они там у Головченко в правительстве мудрят? У нас так тяжело, что дальше некуда». Или я неправильно понял твой взгляд?» — обратился Лукашенко к Кудрявец.
Отметим, что отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, когда Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно начали вводить санкции против официальных лиц этой страны, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.