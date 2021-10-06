Эльман Рустамов повысил ставку, но цены продолжают расти горячая тема
Еще месяц назад мы подчеркнули обеспокоенность главного банкира страны Эльмана Рустамова ростом инфляции в стране. С этой целью Центробанк Азербайджана и повысил учетную ставку с 6,25% до 6,5%, к тому же привел в действие и другие механизмы. Но цены продолжают расти.
По итогам восьми месяцев с начала текущего года отмечается высокий рост денежной массы в Азербайджане. Причем, по всем ее составляющим. Так, по данным Центробанка, денежная масса в манатном выражении увеличилась более чем на 8% или на 3,84 млрд манатов и составила 21,95 млрд манатов против 18,11 млрд манатов аналогичного прошлогоднего показателя. Такой существенный рост денежной массы, мог бы в какой-то степени привести к обесцениванию национальной валюты, что выражается в росте инфляции. Но курс маната Центробанк упорно сохраняет стабильным. В то же время принятых им мер недостаточно для обуздания инфляции.
Рост денежной массы в принципе положительный фактор, но только если он сопровождается адекватным ростом экономики в целом (ВВП), соответствующим повышением номинальных доходов населения и его расходов на приобретение в розничной торговле потребительских товаров… В противном случае излишние деньги неминуемо приведут к росту инфляции. Это экономическая закономерность, да и логическая тоже. Как же в Азербайджане обстоит ситуация с этими факторами?
По данным Госкомстата, рост ВВП Азербайджана в январе-августе 2021 года составил 3,6%. Как видно, этот показатель более чем вдвое ниже роста денежной массы в манатном выражении, который превысил 8%. Отсюда следует, что темпы роста экономики вполне позволяют ей переварить такой избыток денежной массы. Разрыв, конечно, есть, но он не так велик, чтобы вызвать сильную инфляцию, в ближайшей перспективе такой дисбаланс можно будет даже выправить.
В январе-августе номинальные доходы населения Азербайджана составили 37 170,4 млн манатов или в среднем 3 712,3 маната на душу населения. Население приобрело с начала года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 26,46 млрд манатов, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года. За этот период номинальные доходы населения выросли в годовом сравнении на 1,2%, а доходы на душу населения – на 0,7%. О возможности влияния на инфляцию такого незначительного роста говорить не приходится. А если учесть, что в этих же пределах выросла среднемесячная номинальная заработная плата и изменились другие влияющие на инфляцию факторы, то тут уже напрашивается неутешительный вывод: причины растущей инфляции надо искать уже не в экономической политике правительства и не в монетарной политике Центробанка.
Но цены-то растут. Ряд экспертов видит причину этого в росте цен на многие товары в мировом масштабе. Это действительно так, инфляция приобрела глобальный характер. Но мало кто следит за характером и масштабами роста инфляции как за рубежом, так и внутри страны. В России, скажем, ввели 40-процентные акцизы на лесоматериалы, а у нас они подорожали вдвое. А по какой логике, ведь логистика и прочие расходы мало изменились. Чуть ли не вдвое с начало года подорожала арматура и прочие стройматериалы, хотя часть из них производится в стране.
Ну ладно, со стройматериалами и импортируемыми продтоварами. Что происходит с теми же помидорами - цена в 5 манатов за килограмм ранее наблюдалась лишь в зимние месяцы. А теперь такая цена установилась уже с середины сентября. Даже в центре города, где в основном проживает более состоятельное население, люди уже ищут помидоры помятые, но вдвое дешевле. А его ведь выращивают в Азербайджане без особых внешних затрат, помидор даже является основным экспортным товаром в ненефтяном секторе. Но если так пойдет и дальше, то этот продукт, круглый год украшавший стол каждой азербайджанской семьи, станет такой же роскошью, как и черная икра и прочие доступные в прошлом деликатесы.
Отбрасываем в сторону экономическую и монетарную политику, внешнее давление. И тут перед глазами всплывает страшный образ монополиста. Только он наперекор обычной логике и экономическим закономерностям может внедрять свои негласные правила, преследующие лишь одну цель. Нажиться как можно больше и как можно быстрее – вот вся его логика. Но монетарная политика главного банкира в данном деле бесполезна, для борьбы с ним нужны совсем другие механизмы. И их надо привести в действие без промедления, иначе его аппетит плюс рост глобальной инфляции могут привести к тяжелым последствиям.