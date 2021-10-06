Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:22

Еще месяц назад мы подчеркнули обеспокоенность главного банкира страны Эльмана Рустамова ростом инфляции в стране. С этой целью Центробанк Азербайджана и повысил учетную ставку с 6,25% до 6,5%, к тому же привел в действие и другие механизмы. Но цены продолжают расти. По итогам восьми месяцев с начала текущего года отмечается высокий рост денежной массы в Азербайджане. Причем, по всем ее составляющим. Так, по данным Центробанка, денежная масса в манатном выражении увеличилась более чем на 8% или на 3,84 млрд манатов и составила 21,95 млрд манатов против 18,11 млрд манатов аналогичного прошлогоднего показателя. Такой существенный рост денежной массы, мог бы в какой-то степени привести к обесцениванию национальной валюты, что выражается в росте инфляции. Но курс маната Центробанк упорно сохраняет стабильным. В то же время принятых им мер недостаточно для обуздания инфляции.

Рост денежной массы в принципе положительный фактор, но только если он сопровождается адекватным ростом экономики в целом (ВВП), соответствующим повышением номинальных доходов населения и его расходов на приобретение в розничной торговле потребительских товаров… В противном случае излишние деньги неминуемо приведут к росту инфляции. Это экономическая закономерность, да и логическая тоже. Как же в Азербайджане обстоит ситуация с этими факторами? По данным Госкомстата, рост ВВП Азербайджана в январе-августе 2021 года составил 3,6%. Как видно, этот показатель более чем вдвое ниже роста денежной массы в манатном выражении, который превысил 8%. Отсюда следует, что темпы роста экономики вполне позволяют ей переварить такой избыток денежной массы. Разрыв, конечно, есть, но он не так велик, чтобы вызвать сильную инфляцию, в ближайшей перспективе такой дисбаланс можно будет даже выправить. В январе-августе номинальные доходы населения Азербайджана составили 37 170,4 млн манатов или в среднем 3 712,3 маната на душу населения. Население приобрело с начала года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 26,46 млрд манатов, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года. За этот период номинальные доходы населения выросли в годовом сравнении на 1,2%, а доходы на душу населения – на 0,7%. О возможности влияния на инфляцию такого незначительного роста говорить не приходится. А если учесть, что в этих же пределах выросла среднемесячная номинальная заработная плата и изменились другие влияющие на инфляцию факторы, то тут уже напрашивается неутешительный вывод: причины растущей инфляции надо искать уже не в экономической политике правительства и не в монетарной политике Центробанка.