Чавушоглу прямо в лицо Макрону а не за его спиной
«Крайне неправильно втягивать Турцию в дискуссии о колониализме, у которой не было в истории такого позорного пятна», - заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, отвечая на недавние обвинения президента Франции Эммануэля Макрона.
«В последнее время Франция пытается противостоять своему колониальному прошлому, и мы приветствуем это. Однако есть неверные истолкования и искажения исторических вопросов. Начали появляться вопросы о том, насколько искренней является Франция», - заявил Чавушоглу.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в минувшие выходные сделал Турции язвительный «комплимент», высоко оценив способность Анкары стереть своë колониальное прошлое в этой североафриканской стране. «Меня восхищает способность Турции заставить Алжир полностью забыть о той роли, которую она играла в стране, и о господстве, которое она там насаждала», — процитировала Макрона Le Monde.
Глава МИДа сказал, что данные высказывания Макрона связаны с предвыборной ситуацией во Франции: «Однако такие популистские подходы не выгодны на выборах ни во Франции, ни в других странах. Поэтому, вместо таких популистских подходов, нужно предпринять шаги по завоеванию доверия собственного народа. Если ему есть что сказать о нас, мы предпочитаем, чтобы он сказал нам это прямо в лицо, а не за нашей спиной».