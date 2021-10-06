Чавушоглу прямо в лицо Макрону

«Крайне неправильно втягивать Турцию в дискуссии о колониализме, у которой не было в истории такого позорного пятна», - заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, отвечая на недавние обвинения президента Франции Эммануэля Макрона.

«В последнее время Франция пытается противостоять своему колониальному прошлому, и мы приветствуем это. Однако есть неверные истолкования и искажения исторических вопросов. Начали появляться вопросы о том, насколько искренней является Франция», - заявил Чавушоглу.