И Польша взяла под сомнение верховенство Евросоюза

Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положениям конституции республики. Решение было вынесено в четверг, 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Глава КС Юлия Пшилебская перечислила ряд положений Договора о ЕС, констатировав их несоответствие Конституции Республики Польша.

С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.