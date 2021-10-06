Крах преемника Меркель

После поражения на недавних парламентских выборах в Германии преемник Ангелы Меркель – новый лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет, который являлся кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил однопартийцам, что готов к отставке. Об этом сообщают СМИ Германии.

Канал отмечает, что Лашет готов к тому, что в руководстве партии будут кадровые обновления, и готов занимать свой пост лишь до тех пор, пока не будет найдена замена. Таким образом, премьера несостоявшегося канцлера оказалась провальной. И преемник, похоже, уйдет из большой политики вместе с Меркель после формирования нового правительства Германии до конца текущего года.

Напомним, что на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.