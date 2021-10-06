Али Асадов собрал Экономический совет
Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в четверг, 7 октября, состоялось очередное заседание Экономического совета. Об этом сообщает haqqin.az.
На заседании был подробно обсужден первичный проект "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", подготовленный исходя из распоряжения президента Азербайджана "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года. А также были заслушаны доклады руководителей 10 подгрупп Комиссии, созданной с целью разработки Стратегии в пяти национальных приоритетных направлениях, о проделанной работе, стратегических целях, направлениях деятельности и предстоящих целях.
Заседание Экономического совета запланировано продолжить восьмого октября.