Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:27

На официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Иран в Ереване изначально возлагали большие надежды. Как бы не так, ведь Иран - единственная страна, которая открыто поддерживает сепаратистский режим в Ханкенди и вопреки принятым дипломатическим нормам выступает с неприкрытыми угрозами в адрес официального Баку. Но, как показали последующие события, политико-экономическая, и судя по всему, военная поддержка, оказанная Тегераном Еревану превзошли все ожидания армянской стороны. Как сообщил на брифинге после встречи с Мирзояном глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян, в ходе визита в Тегеран главы МИД Армении стороны достигли договоренности о строительстве новой дороги для иранских грузовиков. По его словам, стороны достигли прогресса на стратегическом уровне, и в Тегеране сегодня разрабатывают новую дорожную карту отношений между двумя странами. «Мы возродим транзитную дорогу для грузовых маршрутов между двумя странами, проект будет реализован в кратчайшие сроки», - сказал иранский министр.

Напомним, что ранее Тегеран проигнорировал многократные предупреждения Баку о недопустимости поездок иранских грузовиков в зону ответственности российских миротворческих сил в Карабахе без разрешения правительства Азербайджана. Дело в том, что примерно 20-километровый участок дороги из Ирана в Армению и Карабах, освобожденный в ходе 44-дневной войны, проходит по территории Азербайджана. Но иранская сторона продолжала упорно не замечать все предупреждения официального Баку и продолжала грубейшим образом нарушать суверенитет Азербайджана. Наконец, месяц назад Азербайджан установил на этом участке дороги пост и стал взимать пошлины с иранских грузовиков, проезжающих по нему в Армению. Понятно, что эта мера была введена в ответ на наглое пренебрежение иранской стороной всех норм международных правил по грузоперевозкам. Но именно эта мера и стала, во всяком случае видимой, причиной очередного обострения отношений между Азербайджаном и Ираном. По большому счету, если отбросить в сторону политические аспекты, в желании иранской стороны построить небольшой участок дороги для налаживания бесперебойных грузоперевозок своих компаний нет ничего крамольного. Однако, возникает естественный вопрос - уже сколько лет иранская сторона тянет со строительством небольшого железнодорожного сегмента Решт - Астара (Иран) международного транспортного коридора Север - Юг. Ссылаясь на нехватку финансовых средств, она даже добилась того, что Баку выделил ей льготный кредит на 500 млн долларов, помог наладить на иранской стороне соответствующую логистику. Но все тщетно. Дорога все еще строится, а когда будет сдана в эксплуатацию, так и не известно. А ведь только транзитные доходы от эксплуатации всего коридора могли бы принести Ирану куда больше дохода, чем вся торговля с Арменией. Не говоря уже о других экономических и даже политических преимуществах этого коридора. К тому же – не вознамерится ли Иран построить новую дорогу в Ереван за счет выделенных денег из Азербайджана? А тут, не успел еще иранский министр сделать свое заявление в Тегеране, как в Ереван прибыл заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор Организации по развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадами. Цель - ознакомление с состоянием дороги через населенный пункт Татев, который станет альтернативным маршрутом для иранских транзитных грузовиков. По данным армянской стороны, речь идет о строительстве 20 км участка, работы на которой планируется завершить в течение месяца.