Иран построит дорогу в Армению на деньги из Азербайджана? откуда деньги, Ага?
На официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Иран в Ереване изначально возлагали большие надежды. Как бы не так, ведь Иран - единственная страна, которая открыто поддерживает сепаратистский режим в Ханкенди и вопреки принятым дипломатическим нормам выступает с неприкрытыми угрозами в адрес официального Баку. Но, как показали последующие события, политико-экономическая, и судя по всему, военная поддержка, оказанная Тегераном Еревану превзошли все ожидания армянской стороны.
Как сообщил на брифинге после встречи с Мирзояном глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян, в ходе визита в Тегеран главы МИД Армении стороны достигли договоренности о строительстве новой дороги для иранских грузовиков. По его словам, стороны достигли прогресса на стратегическом уровне, и в Тегеране сегодня разрабатывают новую дорожную карту отношений между двумя странами. «Мы возродим транзитную дорогу для грузовых маршрутов между двумя странами, проект будет реализован в кратчайшие сроки», - сказал иранский министр.
Напомним, что ранее Тегеран проигнорировал многократные предупреждения Баку о недопустимости поездок иранских грузовиков в зону ответственности российских миротворческих сил в Карабахе без разрешения правительства Азербайджана.
Дело в том, что примерно 20-километровый участок дороги из Ирана в Армению и Карабах, освобожденный в ходе 44-дневной войны, проходит по территории Азербайджана. Но иранская сторона продолжала упорно не замечать все предупреждения официального Баку и продолжала грубейшим образом нарушать суверенитет Азербайджана. Наконец, месяц назад Азербайджан установил на этом участке дороги пост и стал взимать пошлины с иранских грузовиков, проезжающих по нему в Армению. Понятно, что эта мера была введена в ответ на наглое пренебрежение иранской стороной всех норм международных правил по грузоперевозкам. Но именно эта мера и стала, во всяком случае видимой, причиной очередного обострения отношений между Азербайджаном и Ираном.
По большому счету, если отбросить в сторону политические аспекты, в желании иранской стороны построить небольшой участок дороги для налаживания бесперебойных грузоперевозок своих компаний нет ничего крамольного. Однако, возникает естественный вопрос - уже сколько лет иранская сторона тянет со строительством небольшого железнодорожного сегмента Решт - Астара (Иран) международного транспортного коридора Север - Юг. Ссылаясь на нехватку финансовых средств, она даже добилась того, что Баку выделил ей льготный кредит на 500 млн долларов, помог наладить на иранской стороне соответствующую логистику. Но все тщетно. Дорога все еще строится, а когда будет сдана в эксплуатацию, так и не известно. А ведь только транзитные доходы от эксплуатации всего коридора могли бы принести Ирану куда больше дохода, чем вся торговля с Арменией. Не говоря уже о других экономических и даже политических преимуществах этого коридора. К тому же – не вознамерится ли Иран построить новую дорогу в Ереван за счет выделенных денег из Азербайджана?
А тут, не успел еще иранский министр сделать свое заявление в Тегеране, как в Ереван прибыл заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор Организации по развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадами. Цель - ознакомление с состоянием дороги через населенный пункт Татев, который станет альтернативным маршрутом для иранских транзитных грузовиков. По данным армянской стороны, речь идет о строительстве 20 км участка, работы на которой планируется завершить в течение месяца.
Новая дорога будет использоваться иранскими транзитными грузовыми автомобилями, следующими от пограничного таможенного пункта Нордуз (Иран) в Армению. В ходе визита иранский замминистра обсудил и вопросы, связанные со строительством этой дороги при сотрудничестве и участии Ирана. Но в интервью «Pars Today» замминистра отметил, что цель делегации – изучение с соответствующими органами Армении сложностей, создаваемых для иранских грузовиков на дороге Горис - Капан. А это двусмысленное заявление больше смахивает на продолжение заученных в тегеранских коридорах и кабинетах угроз в адрес Азербайджана.
А для Армении припасены пряники, мол, Ереван приступил к строительству альтернативной дороги в Татеве и с армянской стороной ведутся переговоры, чтобы грузовые и пассажирские перевозки по этой дороге нормализовались как можно скорее. Межгосударственная дорога Иран-Армения имеет стратегическое значение для Тегерана, который готов оказать Армении поддержку в строительстве новой дороги. Иран готов предоставить Армении свои инженерно-технические возможности.
Ну ладно, если бы только небольшой участок автомобильной дороги. Но тут замминистра вспомнил, что Армения строит (уже который десяток лет) также дорогу Север - Юг, которая начинается от иранской границы и доходит до границы с Грузией. Он отметил, что в северной части проделана большая работа и выразил надежду на скорое начало работ и в южной части. «Мы готовы сотрудничать с Арменией также в этом направлении. Иран имеет большой опыт в сфере дорожного строительства, наши подрядчики готовы предоставить Армении этот опыт», - подчеркнул иранский чиновник.
И тут невольно возникает вопрос: почему иранская сторона проявляет такое стремление в отношении дорожной инфраструктуры Армении, не сулящей Тегерану особых дивидендов в ближайшей перспективе, проявляя безразличие к жизненно важному международному транспортному коридору через Азербайджан, который к тому же обеспечивает большую часть расходов на его строительство? Вопрос, конечно же, риторический…