Секретарь Совбеза Армении: «Россия планирует надолго остаться в Карабахе»

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян считает, что российские миротворцы останутся в Карабахе и после истечения пятилетнего мандата. С таким мнением он поделился в интервью Радио Азатутюн.

Журналисты спросили главу армянского Совбеза о том, есть ли на столе сценарий того, что будет делать Армения, если через четыре года Азербайджан откажется от присутствия российских миротворцев в Карабахе, на что он имеет право в соответствии с трехсторонним документом.

Григорян заявил, что эта тема, естественно, находится в повестке дня Азербайджана.

Григорян добавил, что армянская сторона сделает все, чтобы Россия оставалась в Карабахе дольше, чем предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

«То есть, заявлением от 9 ноября предусмотрено долгосрочное пребывание, но если Азербайджан не согласен, мы постараемся объединить наши усилия и найти решение проблемы, приложить все усилия для решения проблемы. Но то, что происходит сегодня в Карабахе, создаваемая там инфраструктура нам подсказывает, что у России есть планы остаться там намного дольше», - сказал секретарь Совбеза.