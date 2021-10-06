Узбекистан укрепляет связи с Талибаном

Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым посетила с официальным визитом Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

В Кабуле Камилов встретился с временным правительством Афганистана.

В частности, А.Камилов провел переговоры с замглавы афганского правительства по политическим вопросам, вице-премьером по экономическим вопросам, а также министрами иностранных дел, транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства.