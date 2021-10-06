Турция резко осудила Израиль новая конфронтация
МИД Турции выступил с резким заявлением, в котором осудил решение Иерусалимского мирового суда, разрешившего евреям молиться шепотом на Храмовой горе в мечети Аль-Акса.
Данное решение характеризуется как предтеча ожесточенной межконфессиональной конфронтации, которая затронет весь мир.
Речь идет исключительно о мусульманской святыне, к которой евреи не имеют никакого отношения.
Осудил решение и "Христианско-исламский комитет в поддержку Иерусалима". По мнению комитета, Храмовая гора находится в юрисдикции иерусалимского Вакфа, а не мирового суда. Он призвал короля Иордании Абдаллу Второго, хранителя иерусалимских святынь, вмешаться в ситуацию.