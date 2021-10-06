Иран столкнулся и с Южной Кореей

К тому же Тегеран импортировал из Кореи промышленное оборудование, бытовую технику и запчасти для автомобилей из Сеула.

Исламская Республика Иран была третьим по величине торговым партнером Южной Кореи и ключевым поставщиком нефти на Ближнем Востоке до санкционной политики США.

Нешуточный спор между Ираном и Южной Кореей привлекает внимание международной общественности. Тегеран угрожает судебным иском в случае, если Сеул не вернет более 7 миллиардов долларов за поставки иранской нефти, замороженные в банке Южной Кореи из-за санкций США.

Представитель министерства иностранных дел в Сеуле сказал в интервью AFP, что «трудно подсчитать и подтвердить» точную сумму денег.

Южная Корея прекратила закупку иранской нефти после того, как бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году отказался от ядерной сделки, вновь наложив жесткие санкции на Тегеран и его торговых партнеров.

По данным посольства Ирана в Сеуле, товарооборот между Ираном и Южной Кореей упал вдвое (в 2017 году товарооборот составлял 12 миллиардов долларов) по сравнению с 2017 годом.

В январе Корпус стражей исламской революции захватил танкер под южнокорейским флагом Hankuk Chemi, и удерживал его в заложниках на протяжении трех месяцев якобы из-за предполагаемых нарушений правил по охране окружающей среды.

Захват был широко освещен в прессе и расценен в Южной Корее как попытка заставить Сеул вернуть замороженные средства.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил, что его страна подаст в суд на Южную Корею. «Давление США на Сеул – очевидный факт, но мы не можем продолжать... закрывать глаза на этот вопрос», - сказал он.

По его словам, если Сеул не разблокирует средства, правительство позволит центральному банку Ирана подать в суд на двух южнокорейских кредиторов.