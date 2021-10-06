Ульвия Худиева, собкор. Фото: Авт. 22:13

Решением Оперативного штаба при Кабмине с 1 октября пассажирам межрайонного общественного транспорта требуется ковид-паспорт. При отсутствии документа о вакцинации или о противопоказании к ней граждане просто не смогут купить билет на автобус. Решение Оперштаба действует всего неделю, но уже привело к резкому сокращению пассажиров междугородних автобусов. Водители, которые во время строгого карантина были вообще без работы, теперь жалуются, что их доходы опять существенно сократились. Они уверяют, что в рейсы выходить стало невыгодно, поскольку в автобусы вместимостью 45 пассажиров едва набирается 10-15 человек.

Отсутствие пассажиров привело к сбоям в графике работы рейсовых автобусов. Впрочем, ситуацией недовольны не только водители, но и пассажиры, в большинстве своем не имеющие ковид-паспорта. Так как в автобус попасть уже не могут, они вынуждены обращаться к таксистам-частникам, которые, пользуясь случаем, естественно, тут же взвинтили цены за проезд. Побывавшие на Бакинском международном автовокзале корреспонденты haqqin.az выяснили, что за последние дни стоимость пассажироперевозок на такси выросла на 5-7 манатов. Причем машины частников на территорию автовокзала не пропускают, таксисты оставляют их на стоянке, а сами отправляются на поиски пассажиров. Ну а те, кто решил воспользоваться их услугами, вынуждены тащить свой багаж не менее полукилометра. Оказалось также, что таксисты очень не любят журналистов, заметив, что после каждого их появления на автовокзале у них появляются проблемы.

«Приходят, снимают свои репортажи и создают нам дополнительные сложности. А мы всего лишь зарабатываем себе на хлеб», - занервничал водитель автомобиля марки Vito, на котором он возит пассажиров в Гянджу. Но на несколько вопросов все же ответил. Бесконечно сетуя, что жизнь стала совсем тяжелой, причем у них, таксистов, особенно, он сообщил, что поездка в Гянджу на его Vito обойдется в 10-12 манатов. При этом уверял, что никто никаких проверок ковид-паспортов на дороге не устраивает. Ну а если вдруг и случится, оштрафуют только водителя. Не разобравшись в ситуации, то есть приняв журналистов за потенциальных пассажиров, в разговор вмешивается водитель другого такси и предлагает за 20 манатов довезти прямо до ворот дома в Гяндже. Между таксистами на автовокзале нешуточная конкуренция - воюют за каждого пассажира. Заметив, что кто-то из водителей торгуется, тут же подскакивают и заявляют о скидке в 2-3 маната, только бы поскорее забрать пассажира и выехать в рейс.

На вопрос о том, почему подняли цены за проезд, почти хором заявляют о повышении цен на бензин и другие возросшие расходы. «У автобусов большая вместимость, вот они и возят за 10 манатов. А нам везти четырех пассажиров в Гянджу за 10-12 манатов – себе в ущерб. Да и не так много тех, кто раскошеливается на такси, с нами едут только если очень спешат. Кому не к спеху, ждут автобус», - рассказывает водитель по имени Аббас. Еще один, представившийся Рауфом, курсирует между Баку и Хачмазом. «Не вините водителей, - просит он, - сейчас все подорожало. Речь не только о бензине, подорожали и запчасти. Я уже не говорю о наших расходах». Поговорив еще с двумя-тремя водителями, узнаем, что поездки в сторону Имишли, Бейлагана и Физули подорожали в среднем на пять манатов.