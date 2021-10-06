Отдел экономики 22:27

Ильхам Алиев подписал важнейший, стратегического значения указ в системе государственных органов власти - создаётся "Агентство государственных резервов". Структура будет формироваться на базе предшественника - Госагентства материальных ресурсов МЧС, туда же будет переподчинено целевое имущество госкорпорации Azercontract. В тексте Указа ключевой среди прочих указана и такая цель: "обеспечение стабильности поставок в страну стратегических товаров и предотвращение краткосрочных резких скачков цен на эти товары на внутреннем рынке".

В значительной мере это новшество, которое ранее не применялось в политике госрезерва СНГ, однако теперь такой поворот в деятельности госрезерва становится остро необходимым ввиду крупнейших за десятилетия скачков цен на продовольствие. В течение 2020-2021 годов индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных "прыжков" с 1970-х. Ценовое ралли вызывается большим комплексом причин, одна из которых - рост стоимости топлива, это в свою очередь влияет на себестоимость готовой аграрной продукции, тянет за собой рост на корма, удобрения, запуская спираль роста в других отраслях. Поэтому высокий ценник в магазине лишь одно из следствий. Отныне Азербайджан будет формировать государственные (в статусе материального имущества казны) резервы зерна, злаковых, различных видов готовой консервированной продукции, плодоовощную и мясную продукцию разного типа. Закупленная по текущим ценам у производителей в Азербайджане, эта продукция в случае скачка цен на мировых рынках будет реализовываться в торговых сетях по ценам закупки. Это станет определенным буфером, растягивающим период подъёма стоимости до сезона снижения либо длительный период компенсируя расходы граждан на продовольствие.