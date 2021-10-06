Стратегический указ Ильхама Алиева по горячим следам
Ильхам Алиев подписал важнейший, стратегического значения указ в системе государственных органов власти - создаётся "Агентство государственных резервов". Структура будет формироваться на базе предшественника - Госагентства материальных ресурсов МЧС, туда же будет переподчинено целевое имущество госкорпорации Azercontract.
В тексте Указа ключевой среди прочих указана и такая цель: "обеспечение стабильности поставок в страну стратегических товаров и предотвращение краткосрочных резких скачков цен на эти товары на внутреннем рынке".
В значительной мере это новшество, которое ранее не применялось в политике госрезерва СНГ, однако теперь такой поворот в деятельности госрезерва становится остро необходимым ввиду крупнейших за десятилетия скачков цен на продовольствие.
В течение 2020-2021 годов индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных "прыжков" с 1970-х. Ценовое ралли вызывается большим комплексом причин, одна из которых - рост стоимости топлива, это в свою очередь влияет на себестоимость готовой аграрной продукции, тянет за собой рост на корма, удобрения, запуская спираль роста в других отраслях. Поэтому высокий ценник в магазине лишь одно из следствий.
Отныне Азербайджан будет формировать государственные (в статусе материального имущества казны) резервы зерна, злаковых, различных видов готовой консервированной продукции, плодоовощную и мясную продукцию разного типа. Закупленная по текущим ценам у производителей в Азербайджане, эта продукция в случае скачка цен на мировых рынках будет реализовываться в торговых сетях по ценам закупки. Это станет определенным буфером, растягивающим период подъёма стоимости до сезона снижения либо длительный период компенсируя расходы граждан на продовольствие.
Кроме того, азербайджанский госрезерв будет обеспечивать мобилизационные запасы для случаев чрезвычайных ситуаций (средства первой необходимости, включая запас промтоварный продукции). Также будет сформирован запас, необходимый в случае нарушения поставок ГСМ и топлива (весьма актуально для Нахчыванской автономии в свете обострения с Ираном). Запланирован резерв для оказания гуманитарной помощи как в стране, так и за рубежом. В данном случае это имеет значение в рамках обязательств Азербайджана в Движении неприсоединения и программ Содействия мировому развитию ООН.
Импульсом сравнительно позднего создания самостоятельного агенства госрезерзва, можно считать полученный опыт в период пандемии. Теперь, после вопиющих фактов спекуляции на мировых рынках бытовыми средствами индивидуальной защиты, очевидна необходимость запасать нужную номенклатуру лекарств, масок, спецкостюмов, на собственных складах.
Возможно, в Азербайджане появятся новые хранилища "судного дня", обычно обустраиваемые в штольнях, в недрах гор, на старых карьерах для надёжного хранения резервов в течение десятилетий. Но точно будет создан новый механизм обновления складов и запуска в оборот продукции, с истекающими сроками хранения.
Так же нужно отметить, что данный указ находится в русле межгосударственной политики формирования общей системы резервов региона, которую планировали сформировать к 2020 году: единый Фонд целевых запасов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.