Стратегический указ Ильхама Алиева по горячим следам

Отдел экономики

Ильхам Алиев подписал важнейший, стратегического значения указ в системе государственных органов власти - создаётся "Агентство государственных резервов". Структура будет формироваться на базе предшественника - Госагентства материальных ресурсов МЧС, туда же будет переподчинено целевое имущество госкорпорации Azercontract. 

В тексте Указа ключевой среди прочих указана и такая цель: "обеспечение стабильности поставок в страну стратегических товаров и предотвращение краткосрочных резких скачков цен на эти товары на внутреннем рынке".

Новшество Алиева, которое ранее не применялось на постсоветском пространстве

В значительной мере это новшество, которое ранее не применялось в политике госрезерва СНГ, однако теперь такой поворот в деятельности госрезерва становится остро необходимым ввиду крупнейших за десятилетия скачков цен на продовольствие. 

В течение 2020-2021 годов индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных "прыжков" с 1970-х. Ценовое ралли вызывается большим комплексом причин, одна из которых - рост стоимости топлива, это в свою очередь влияет на себестоимость готовой аграрной продукции, тянет за собой рост на корма, удобрения, запуская спираль роста в других отраслях. Поэтому высокий ценник в магазине лишь одно из следствий. 

Отныне Азербайджан будет формировать государственные (в статусе материального имущества казны) резервы зерна, злаковых, различных видов готовой консервированной продукции, плодоовощную и мясную продукцию разного типа. Закупленная по текущим ценам у производителей в Азербайджане, эта продукция в случае скачка цен на мировых рынках будет реализовываться в торговых сетях по ценам закупки. Это станет определенным буфером, растягивающим период подъёма стоимости до сезона снижения либо длительный период компенсируя расходы граждан на продовольствие.

Речь идет и об обеспечении мобилизационных запасов

Кроме того, азербайджанский госрезерв будет обеспечивать мобилизационные запасы для случаев чрезвычайных ситуаций (средства первой необходимости, включая запас промтоварный продукции). Также будет сформирован запас, необходимый в случае нарушения поставок ГСМ и топлива (весьма актуально для Нахчыванской автономии в свете обострения с Ираном). Запланирован резерв для оказания гуманитарной помощи как в стране, так и за рубежом. В данном случае это имеет значение в рамках обязательств Азербайджана в Движении неприсоединения и программ Содействия мировому развитию ООН. 

Импульсом сравнительно позднего создания самостоятельного агенства госрезерзва, можно считать полученный опыт в период пандемии. Теперь, после вопиющих фактов спекуляции на мировых рынках бытовыми средствами индивидуальной защиты, очевидна необходимость запасать нужную номенклатуру лекарств, масок, спецкостюмов, на собственных складах.  

Возможно, в Азербайджане появятся новые хранилища "судного дня", обычно обустраиваемые в штольнях, в недрах гор, на старых карьерах для надёжного хранения резервов в течение десятилетий. Но точно будет создан новый механизм обновления складов и запуска в оборот продукции, с истекающими сроками хранения. 

Так же нужно отметить, что данный указ находится в русле межгосударственной политики формирования общей системы резервов региона, которую планировали сформировать к 2020 году: единый Фонд целевых запасов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.