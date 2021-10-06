Сильнее всего подорожали энергоносители – на 17,4%, продукты – на 2,1%. При этом в отдельных странах годовая инфляция оказалась выше, чем в целом по еврозоне. Так, в Эстонии сентябрьский показатель составил 6,4%, в Литве – 6,3%, в Словакии – 5,1%, в Германии – 4,1%. Наименьшее значение – 0,7% - продемонстрировала Мальта.

По итогам сентября годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,4% (с августовских 3%), оказавшись самой высокой с момента начала мирового финансового кризиса 2008 года. Таковы данные европейского статистического агентства Eurostat . Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает это временным явлением, связывая его с последствиями пандемии. Но в силу ряда весомых обстоятельств ситуация с ростом рыночных цен в Старом Свете остается крайне неопределенной и, в общем-то, непрогнозируемой.

На своем последнем, сентябрьском заседании ЕЦБ сделал символический шаг к постепенному сворачиванию программ денежно-кредитного стимулирования, которые поддержали экономику блока в острой фазе пандемии. По оценкам независимых аналитиков, смысла в них сейчас нет, поскольку из-за проблем в глобальных цепочках поставок цены на все виды товаров продолжают расти. Как сообщают европейские СМИ, регулятор «немного сократит объем экстренной покупки облигаций в четвертом квартале». Речь идет о проекте Pandemic Emergency Purchase Programme («Программа покупки активов в чрезвычайных условиях пандемии», или PEPP), которую банк разработал в марте 2020 года. ЕЦБ ежемесячно покупает облигации на сумму €80 млрд ($94,5 млрд). Как предположил ранее главный экономист немецкого банка Berenberg Bank Хольгер Шмидинг, сумму снизят до €70 млрд.

До сих пор ЕЦБ потратил на реализацию PEPP совершенно космические средства - €1,85 трлн ($2,19 трлн). При этом в еврозоне действует аналогичная, также направленная на поддержку государств-членов ЕС программа покупки активов в условиях пандемии - APP (Asset Purchase Programme). На нее регулятор ежемесячно расходует €20 млрд ($23,6 млрд). Этот проект решили пока оставить без изменений.

Разогреву инфляции способствует восстановление экономики: во втором квартале текущего года ВВП еврозоны вырос на 2% (квартал к кварталу), или на 13% в годовом выражении (в январе-марте показатель сократился на 0,3%). Кроме того, по данным Eurostat, на территории валютного союза сокращается постпандемийная безработица — с апреля по июнь занятость выросла на 0,5%. Это значит, что рынок труда постепенно возвращается к норме.

В прошлом году именно на период с апреля по июнь пришелся максимальный спад деловой активности из-за коронавирусных ограничений: тогда ВВП упал на 12,1% в квартальном выражении, и на 15% - в годовом. Впрочем, в ЕЦБ заранее скорректировали официальный ориентир по инфляции, дав сигнал рынку о сохранении мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) даже в случае превышения показателя в 2%. По итогам сентябрьского заседания банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на отметке минус 0,5%. При этом регулятор заявил, что будет покупать облигации гибко, в зависимости от рыночных условий, стремясь не допустить ужесточения условий финансирования, которое не соответствует его ориентиру инфляции.