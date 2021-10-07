По словам армянского президента, во второй карабах ской войне Азербайджан использовал все свои ресурсы – нефть, газ, армию и даже помощь Турции. И вопрос решили - вооружение и техника, а в этих вопросах армянская сторона, по признанию Саркисяна, отставала.

«Армяне должны сделать выводы из поражения в карабах ской войне в 2020 году и использовать весь имеющийся потенциал, чтобы укрепить государство и развиваться в будущем». Как сообщает Спутник Армении, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины Рима в рамках своего официального визита в Италию.

При этом глава армянского государства с горечью добавил, что последствия войны ощущаются и по сей день, в частности, речь идет о пленных и без вести пропавших, семьи которых не могут найти себе места.

"Конечно, мы должны говорить о том, что было неправильно. Люди, которые несли ответственность, должны сесть и обсудить, как получилось, что мы не победили в этой войне. Есть ответственные люди, чья обязанность - проанализировать войну и причины поражения", - отметил он.

Саркисян подчеркнул, что Армения не имеет такого ресурса, как нефть, но может стать страной, которая может создавать технологии будущего и занять свою важную позицию на мировых рынках.