Атомная подводная лодка США столкнулась с неопознанным объектом

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как сообщает ТАСС, по данным телеканала Fox News, инцидент произошел в Южно-Китайском море. Об инциденте говорится и в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"Подлодка USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм у экипажа нет", - отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.