Байден продлил санкции в отношении высокопоставленных лиц правительства Турции

Президент США Джо Байден продлил на год санкции США по Сирии, введенные против Турции в 2019 году, сообщил Белый дом.

Поводом для введения санкций в 2019 году стала освободительная миссия турецкой армии в Сирии, направленная на предотвращение геноцида местного тюркского населения и операция против курдских террористов. Под санкции попали минобороны и минэнерго Турции, министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.