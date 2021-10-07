Умаров жестоко расправился с молодой женой
В прокуратуру Апшеронского района поступила информация об произошедшем накануне вечером в городе Хырдалан Апшеронского района убийстве Инджи Умаровой (1999 г.р.), проживавшей на съемной квартире в частном жилом доме.
Как сообщили в прокуратуре района, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что муж Умаровой, Санан Умаров (1991 г.р.), нанес супруге во время конфликта многочисленные ножевые ранения.
В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Умаров задержан.