Reuters: Турция намерена купить у США 40 F-16

Турция обратилась к США с заявлением о готовности приобрести 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей, сообщает Reuters.

Согласно информации источников, сделка все еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В агентстве напомнили, что после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. В Пентагоне и Госдепе пока не комментируют данную информацию, уточняет ТАСС.