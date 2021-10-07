Военные НАТО понаблюдали за азербайджано-грузино-турецкими учениями
Находящиеся с визитом в Тбилиси члены Военного комитета НАТО посетили Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC). Представители Альянса понаблюдали в онлайн-формате за командно-штабными учениями Eternity-2021 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом заявили в Министерстве обороны Грузии.
Согласно информации, затем состоялась встреча начальника Генштаба Сил обороны Грузии генерал-майора Георгия Матиашвили и главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.
Учения Eternity-2021 продлятся до 8 октября