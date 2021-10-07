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14 сентября все поклонники Apple во всем мире следили за презентацией нового iPhone 13. И уже 15 октября, официальные продажи линейки стартуют в Азербайджане! Истинным поклонникам Apple не стоит лишний раз объяснять, что такое официальные продажи от авторизованных Apple реселлеров. Если вы хотите получить идеальный пользовательский опыт от своего iPhone 13, иметь качественную поддержку и гарантию на свое устройство, эту возможность вы получите уже через 2 недели: 15 октября новые iPhone 13 начнут продаваться в Азербайджане. Предзаказ на долгожданные устройства, которые традиционно будут в дефиците открылся сегодня.

Сильный мира всего Линейка iPhone 13 по всем параметрам является абсолютно инновационной во всем ряду устройств iPhone. Начиная с революционно нового решения с диагональным расположением двух камер и суперпрочного дисплея до сверхбыстрого чипа A15 и невероятно мощного аккумулятора, устройства линейки iPhone 13 способны справиться с любой цифровой задачей на невиданном ранее уровне качества и производительности. Остановимся подробнее на каждой из новых функций и возможностей iPhone 13. Прорыв в фотосъемке Для iPhone 13 была разработана лучшая система двух камер с новой схемой расположения – объективы теперь развернуты по диагонали. Новая широкоугольная камера способна улавливать на 47 процентов больше света для уменьшения шума, поэтому изображения получаются особенно яркими и четкими. А уникальная технология оптической стабилизации Sensor-shift OIS, которая раньше была доступна лишь в iPhone 12 Pro Max и которой нет ни в одном другом смартфоне, стабилизирует снимки, делая их идеальными. И это еще не все. Специально разработанная сверхширокоугольная камера с новым сенсором снимает изображения с большей детализацией в темных областях фотографий и видео с меньшим шумом. Smart HDR 4 обеспечивает улучшенные цвета, контраст и освещение для каждого объекта на фотографии, в том числе в сложных условиях, делая изображения более реалистичными.