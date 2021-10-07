Глава МИД Грузии о формате "3+3": Будет сложно, но необходимо

Комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о создании в регионе нового формата "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой, вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что стране будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, в то же время Тбилиси необходимо участвовать в больших геополитических проектах хотя бы в какой-то форме, сообщает Sputnik Грузия.

По словам вице-премьера, когда нет прогресса в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Цхинвальского региона "очень сложно сесть в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах".

Вице-премьер отметил, что в Тбилиси прекрасно понимают важность участия в тех процессах, которые развиваются в регионе. Иначе Грузия рискует со временем утратить свою роль и функцию.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были прерваны в 2008 году после августовских событий.