Эйнулла Фатуллаев, Мурад Самедов, село Ивановка, Исмаиллы 12:29

Ивановка не просто обычный населенный пункт, это село имеет особое этнокультурное значение - здесь еще два века назад обосновалась крупнейшая в Азербайджане молоканская община. И до последнего времени колхоз имени Никитина считался некой тихой гаванью, оазисом с устоявшимся уникальным и далеким от политики образом жизни. Однако с единственным колхозом в Азербайджане сложилась уникальная ситуация. После смерти легендарного Николая Васильевича Никитина сменилось шесть председателей, которые довели колхоз до банкротства. Каждый новый руководитель вместе со своей свитой стремился повысить собственное благосостояние, и от некогда процветающего колхоза-миллионера сегодня практически ничего не осталось. В активном разграблении наследства Николая Никитина участвовали все – периодически сменявшиеся руководители Исмаиллинского района, председатели колхоза, а заодно и простые колхозники. Каждый пытался что-то урвать. Дело дошло до того, что в 2019 году колхоз официально оказался на грани банкротства – у него не осталось средств на новый весенний сев. Бакинцы могут задать справедливый и естественный вопрос – если колхоз развалился, то почему же на каждом шагу на столичных рынках нам предлагают мясо-молочную продукцию из Ивановки? Оказывается, вся продукция на бакинских прилавках, которую выдают за ивановскую, – фикция, обман и развод покупателей. Все эти продукты питания к истинной молоканской Ивановке не имеют никакого отношения… Редакция haqqin.az не могла остаться равнодушной к поступающим оттуда тревожным сигналам. И вот мы в легендарном селе Ивановка, которую народная молва за последние годы нарекла в честь декоративных сел фаворита императрицы Екатерины Великой, оставившей неизгладимый след в исторической памяти молокан, - Потемкинской деревней.

Сегодня haqqin.az сам пожаловал в гости к председателю колхоза имени Никитина Василию Ивановичу Новосельцеву.

- Мало того, что колхоз развалился и обанкротился, ко всему прочему в легендарной Ивановке произошел раскол на сторонников и рьяных противников колхоза. Неужели будущее умерщвленного детища Никитина под вопросом? Что здесь происходит? - Видимо, кому-то выгодно, чтобы колхоз прекратил свою деятельность. Я не согласен с тиражируемыми измышлениями, что колхоз прекратил свое существование, а все его земли распроданы. Те, кто выступают за роспуск, не работают в колхозе, и наше коллективное хозяйство для них как бельмо на глазу. Говорят, что колхоз разворован и распродан. Но когда в 2015 году я вступил в должность председателя, колхоз находился в плачевном состоянии. Тогда образовались большие долги и спад в животноводстве, растениеводстве, виноградарстве, образовалась проблема с кормовой базой. Нам пришлось продать часть скота, чтобы покрыть долги. Начался кризис в растениеводстве, потому что на развитие не было средств. Были огромные проблемы с сельхозтехникой – на новую не было средств, и пришлось довольствоваться устаревшей. В колхозе оставалось всего 9 единиц сельхозтехники! Традиционно основным доходом хозяйство являлось виноградарство. Я застал мрачную картину – виноград не плодоносил и высыхал. - Это из-за проблем с орошением? Говорят, не было воды, особенно летом. - Во-первых, из-за возникших проблем с орошением. Во-вторых, виноград был высажен в 1956 году… Поэтому стали занижаться показатели колхоза по всем отраслям. К тому же не было денег для закупки горюче-смазочных материалов. Была задолженность по зарплате - на протяжении 9-10 месяцев мы не могли выплачивать деньги людям. У нас образовался большой долг за электроэнергию, периодически отсоединяли должников от сетей. И это наложило негативный отпечаток. А 2018 год был засушливым, мы почти не сняли урожай. Даже не смогли себя обеспечить… - Удивительно, после развала СССР начался процесс децентрализации, распада сельскохозяйственных структур по всему постсоветскому пространству, однако эта катастрофа обошла оазис Никитина – ваш колхоз. Напротив, 1990-е годы – самые сложные для всей остальной страны стали для вашего колхоза периодом небывалого роста, развития и даже расцвета. Никитину и далее Минникову удалось не только сохранить, но и преумножить прежние завоевания. А в период золотого века азербайджанской экономики – великолепного нефтяного десятилетия началась деградация вашего колхоза и все прежние завоевания были утеряны. Но почему? Ведь период экономического подъема страны должен был и вам придать новый импульс для развития, не так ли? - Главная причина, на мой взгляд, это частая сменяемость руководства колхоза. Почти раз в два года менялся председатель колхоза. И постепенно наше хозяйство стало приходить в упадок. Каждый председатель колхоза становился полновластным хозяином села и первым делом старался набить себе карманы. А когда начал падать уровень жизни, простые люди тоже принялись подворовывать. Наш колхоз не сразу дошел до такого плачевного состояния. Вначале было крепкое хозяйство, и люди зарабатывали в несколько раз больше, чем в других селах страны. О земельной реформе никто даже слышать не хотел. - Вы же уроженец этого села. Все происходило на ваших глазах. Почему так часто случалась смена руководства? Даже после смерти Никитина ваш колхоз был главном поставщиком высококачественной мясо-молочной продукции на рынки страны. Все шло хорошо, люди были довольны, показатели колхоза поражали воображение… И вдруг все рушится. Согласитесь, ведь так не бывает?! Мы хотим понять причину системного развала. - Мне сложно сейчас ответить на этот вопрос. Тогдашнему руководству должны быть известны причины, обусловившие развал такого крепкого хозяйства. Это же не произошло в одночасье! Медленный процесс развала продолжался около 10 лет, хозяйство потихонечку скатывалось в пропасть. Кризис начался с 1998 года. - После Никитина? - Никитин скончался в 1994 году. Это был период Минникова. И спад начался уже тогда – по всем показателям урожайности. А в 2005 году при новом руководителе была предпринята попытка возрождения хозяйства и даже наметилась тенденция к росту, однако через 2-3 года опять начался кризис, который не удалось остановить в последующие годы. И этот углубляющийся кризис продолжился до 2015 года. В это же время начался значительный отток населения из села. Молодежи почти не осталось. Большая часть села – пенсионеры и переселенцы. * * * Вынужденное отступление История колхоза начинается с 1936 года. В его первом наименовании было имя легендарного героя гражданской войны Клима Ворошилова. В колхоз имени Ворошилова жители села Ивановка вступили, можно сказать, единогласно. Но грянула война с Германией, и практически все мужчины трудоспособного возраста ушли на фронт. Из семисот призванных на фронт вернулись 400, многие из которых с тяжелыми ранениями. Восстановительный период проходил в очень сложных условиях. Лишь по прошествии десятилетия колхозники Ивановки смогли возродить хозяйство до довоенного уровня.

В 1953 году все еще пребывавшее в разорении, экономически слабое хозяйства возглавил Николай Васильевич Никитин, которому тогда было всего-то 27 лет. Выдающиеся личные и деловые качества молодого председателя, его авторитет вскоре вывели колхоз в передовые во всем СССР. С 1958 года получивший новое название - имени Калинина - колхоз становится миллионером. Николай Васильевич проработал в должности председателя долгих четыре с лишним десятилетия, и все это время хозяйство было в передовых. Он, выражаясь современными понятиями, диверсифицировал производство, у него даже был собственный аэродром, асфальтный и кирпичные заводы. Заслуги председателя были оценены по достоинству – наград у Никитина было не счесть, и главная из них - звание Героя Социалистического Труда. Он уверенно шел ко второй заветной звезде, но не успел - развалилась страна. Николай Васильевич Никитин скончался в 1994 году, и с этого времени началась долгая и печальная история упадка колхоза. В 1996 году в Азербайджане проводится земельная реформа, колхозы упраздняются, а их земли передаются в частную собственность сельчанам. Однако жители Ивановки не захотели прощаться со своим передовым колхозом и вместе со своим новым председателем Григорием Минниковым (прежде заместитель Никитина) обратились к президенту страны Гейдару Алиеву с просьбой сохранить их производственное объединение в прежнем виде. На что глава государства ответил, что если бы все хозяйства в стране работали так, как колхоз имени Никитина, то нужды в земельной реформе и вовсе не было бы. Таким образом, в Азербайджане сохранился единственный в своем роде колхоз, который никак не вписывается в законодательство страны. У этого сельского совместного предприятия до сих пор фактически нет никаких юридических документов, не считая странного клочка бумаги под названием «Государственный акт на вечное пользование землей колхозами» за номером 592639. В юридическом плане колхоз до сих пор существует лишь по завету общенационального лидера Гейдара Алиева. Такой вот юридический казус.

* * * - Какова численность населения села в настоящее время? - 2700 человек. - А сколько из них задействованы в колхозе? - Зависит от сезонных работ, на которые выходят от 560 до 600 человек. На постоянной работе в колхозе 350-400 жителей села. - А сколько из них - молокане? - Боюсь соврать, у меня нет точной статистики. Можете обратиться в исполнительную власть. У них есть данные. - Примерно? - Половина. - И по всей видимости, среди них нет молодежи? - Ну, молодые в основном работают на сельхозтехнике. А в автогаражах и виноградарстве к работам в основном привлечены жители пенсионного возраста. Люди возраста старше 50 лет. * * * Вынужденное отступление Прогуливаемся по Ивановке… И все-таки народ здесь особый - добродушный, гостеприимный и не в меру наивный. Что сразу бросается в глаза, так это почти полное отсутствие молодежи на улицах и огромное количество домов с табличкой «Продается». Русское население села продолжает уезжать. Молодежь едет учиться в Россию и зачастую уже не возвращается. На лавочках у домов в основном сидят старики, но и, что удивительно, молодые здоровые мужики. Если в колхозе мужик просиживает штаны у крыльца своего жилища, значит, с работой здесь действительно туго…

* * * - Получается, что Ивановка разделилась в своем отношении к колхозу на две части: осторожных сторонников и рьяных противников коллективного хозяйства. Каковы их аргументы? И что вы думаете о будущей судьбе хозяйства? - Безусловно, я сторонник продолжения деятельности колхоза. И делаю все, что в моих силах, чтобы колхоз жил, встал на ноги и развивался. В 1990-е годы в колхозе была бурная общественная жизнь, проводилось много заседаний, прений, отчетный конференций и звучали предложения раздать землю в частное владение, как и во всем Азербайджане. Минников спросил открыто – хотите ли вы разделиться? И большая часть населения выступила за сохранение коллективного хозяйства. Каждый из членов колхоза написал собственноручное заявление с просьбой сохранить эту форму хозяйства. То есть дискуссии шли с тех пор. И все же большая часть выступала за колхоз. Мы должны сохранить эту традицию и вернуть славу былых времен. - Но ведь деятельность колхоза не регулируется законодательством. В Азербайджане установлено частное владение на землю. - Почему же? Мы подчиняемся Министерству сельского хозяйства. Я согласен, что наш прежний устав устарел и требуется принятие нового правового документа. - Смотрите, у вас 4 тысячи га пахотной земли, которая простаивает. Какой смысл сохранять колхоз? - 5200 га. И в последние годы земля не простаивает. С 2019 года начался подъем, что вселяет большие надежды. В этом же году мы вышли на сенсационные показатели – 33 центрнера сбора пшеницы! Мы закупили 10 тракторов, 8 сеялок... В 2018 году колхоз дошел до банкротства, и мы практически приостановили свою деятельность. Но мы всячески пытались спасти колхоз путем обращения в различные госструктуры и в первую очередь в Министерство сельского хозяйства. У нас даже не было семенного фонда – о каком предстоящем севе могла идти речь? Но затем появился человек, который готов был нас профинансировать. - А почему человек, а не государство? - С 2016 по 2018 годы мы обращались за субсидированием и кредитами, но получали отказ. - Почему отказали? Когда вы в последний раз обращались в Минсельхоз по программе госсубсидирования? - И в 2018 году, и в 2019-м. - А как отреагировал нынешний министр Инам Керимов? Не помог? - Он посетил Ивановку и ознакомился с состоянием колхоза, с положением дел во всех отраслях. Именно при поддержке Керимова Минсельхоз построил завод по очистке и калибровке семян. - Значит, есть господдержка? - Да, конечно. Минсельхоз предложил нам модель, которая в некоторой степени нас насторожила. Должно было открыться финансирование, но 70 процентов урожая отходило им, а 30 оставалось бы у нас. А при возникновении форс-мажорных обстоятельств либо невыполнении в силу тех или иных причин обязательств с нашей стороны земли колхоза должны были отойти ООО, которое создавалось при участии министерства. Поэтому я и члены правления не согласились. - Когда вы принимали колхоз в 2015 году, сколько было крупного рогатого скота? - 1800 голов. - Часть местных жителей утверждают, что 3 тысячи... - Неправда. Есть же документы. 3 тысячи было в 2005 году. - А сколько сейчас осталось? - 400 голов. - Местные жители говорят, что 200... - Нет, 400. - А куда делись остальные? - Я же сказал, продали, чтобы покрыть задолженность по зарплате и другие долги колхоза. В 2014 года у нас возникли серьезные проблемы с кормовой базой. Мы тогда полностью потеряли птицеводство. Только сейчас работаем над возрождением и этой отрасли. Свиноводство было уже на последнем издыхании. Но за последний год мы обеспечили и развитие в этой сфере. Тяжело, но двигаемся вперед. Когда я вступил в должность долг государству составлял 1 млн 700 тысяч манатов. Были проблемы с выплатой зарплаты и налогов. - Спрошу вас прямо. А почему вы все же решились взять в руки колхоз, который находился в таком бедственном положении? - Видимо, молодость и энергия взяли вверх. Для меня возрождение колхоза – дело чести и памяти наших предков. Я – выпускник Азербайджанского сельскохозяйственного института. И с юных лет связывал свою жизнь с Азербайджаном и с нашим колхозом. И мои дети будут жить и работать в Ивановке. Как бы это высокопарно не звучало. * * * Вынужденное отступление: В Ивановке «останки» асфальтного и кирпичного заводов – красноречивые свидетели упадка и разрухи. Никитин был настоящим хозяйственником. Когда его спрашивали, зачем держать асфальтный завод, он всегда отвечал, что колхоз должен быть самодостаточным. Жители села сами ремонтировали свои дороги. А сейчас то, что осталось от асфальтного и кирпичного, просто сдали на металлолом… И повсюду заброшенные виноградники. Десятки гектаров многолетних посадок винограда выкорчеваны, а то, что осталось, производит впечатление давно заброшенных, неухоженных посадок.