Франция заявила, что не отдаст Евросоюзу место в Совбезе ООН

Госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что страна никогда не передаст свое место в Совете Безопасности ООН Европейскому союзу, сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря, Франция в Совбезе ООН защищает всю Европу: «Я четко говорю – нет! Это элемент суверенитета, который приносит пользу и всей Европе», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Франция предлагала ЕС свое место в Совбезе ООН.