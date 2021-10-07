Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словакию встретилась с премьер-министром страны Эдуардом Хегером. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, премьер-министр Словакии приветствовал председателя Милли Меджлиса, отметив, что Азербайджан – дружественное Словакии государство и что их страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном в различных направлениях.

Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное гостеприимство и сказала, что это первый визит председателя Милли Меджлиса Азербайджана в Словакию. Была выражена надежда, что предстоящие в русле визита встречи и обсуждения внесут лепту в развитие двусторонних связей, включая межпарламентские отношения.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что сотрудничество законодательных органов и проведение взаимных визитов служат росту взаимоотношений Азербайджана и Словакии. Кроме того, парламенты двух стран сотрудничают в рамках ряда международных организаций.

Спикер обстоятельно рассказала о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, в результате чего Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил не только историческую справедливость, но и территориальную целостность, самостоятельно обеспечив исполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Гафарова подчеркнула, что теперь Азербайджан ведет на освобожденных землях широкомасштабные созидательные и восстановительные работы: страна реставрирует и отстраивает свои города и районы, населенные пункты, инфраструктуру, памятники культуры, истории и религии, совершенно разгромленные, уничтоженные армянскими вандалами за 30 лет оккупации.

Председатель Милли Меджлиса также сообщила о провокациях, к которым прибегает Армения. Хегер был информирован об отправке вооруженных армянских преступников, террористических групп на освобожденные азербайджанские земли, об отказе Армении раскрыть Азербайджану карты минных полей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам. В завершение встречи председатель Милли Меджлиса подарила премьер-министру Эдуарду Хегеру книгу «Карабах до и после оккупации».