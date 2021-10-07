Коронавирус в России бьет антирекорды: почти 1000 умерших за сутки

В России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки скончались 936 человек с подтвержденным коронавирусом. Это стало максимальным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 924 летальных случаях.

За все время пандемии в России подтвердили 7 717 356 случаев COVID-19. За весь период в стране зафиксировано 214 485 смертей, связанных с осложнениями от коронавирусной инфекции.