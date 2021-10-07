Начальник Генштаба проверил боеготовность воинских частей фото, видео
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил воинские части инженерно-сапёрных войск.
Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе визита начальнику Генерального штаба было доложено о совершенствовании навыков личного состава по эффективному использованию современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение в инженерных войсках.
Также состоялся брифинг, на котором генерал-майор Анар Керимов проинформировал начальника Генштаба о деятельности инженерных подразделений, отметив, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается работа по комплектованию новосозданных инженерных батальонов, подготовка которых ведется при участии турецких специалистов.
На брифинге также была представлена информация о деятельности инженерно-сапёрных подразделений по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также об инженерных работах по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности.
Затем на учебном полигоне воинской части сапёрами были продемонстрированы примеры учебно-тренировочных занятий.