Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил воинские части инженерно-сапёрных войск.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе визита начальнику Генерального штаба было доложено о совершенствовании навыков личного состава по эффективному использованию современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение в инженерных войсках.

Также состоялся брифинг, на котором генерал-майор Анар Керимов проинформировал начальника Генштаба о деятельности инженерных подразделений, отметив, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается работа по комплектованию новосозданных инженерных батальонов, подготовка которых ведется при участии турецких специалистов.