Тысячи надписей «Свободу Мише» на улицах Грузии

После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на улицах Тбилиси и других городов Грузии в ночь на пятницу появились трафаретные надписи краской «Свободу Мише». Интерфакс пишет, что тысячи надписей были сделаны на фасадах зданий и тротуарах. К утру сотрудники мэрий затирали эти надписи.

Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили журналистам, что такие надписи будут появляться ежедневно, пока бывший президент Грузии не выйдет из заключения на свободу.

В пятницу сторонники Саакашвили намерены провести акцию солидарности с экс-президентом у Руставской тюрьмы, где в 302-й камере содержится Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.