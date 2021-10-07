Российскому оппозиционеру присудили Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира за 2021-й год присуждена Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира, сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Отметим, что Дмитрий Муратов является главным редактором оппозиционного издания «Новая газета», а Мария Ангелита Ресса - американская журналистка филиппинского происхождения, основательница издания Rappler.

Напомним, кандидатами на получение премии были шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также находящийся за решеткой Алексей Навальный и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.