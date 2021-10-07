Китай выдвинул требование США

“США должны помнить о чувствительности тайваньского вопроса и прекратить официальные и военные контакты с Тайванем, а также продажу оружия острову”, - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

По его словам, принцип "одного Китая" является политической основой американо-китайских отношений, и Вашингтон должен в полной мере осознавать чувствительность тайваньского вопроса.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что США должны "строго соблюдать принцип "одного Китая" и избегать нанесения вреда двусторонним американо-китайским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе.

"Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - указал он.