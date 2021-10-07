В Украине избрали нового спикера Рады

Руслан Стефанчук, который ранее занимал пост первого вице-спикера Верховной Рады, избран председателем украинского парламента, сообщает ТАСС.

Такое решение на заседании Рады в пятницу было поддержано 261 депутатом. Его кандидатура ранее была предложена фракцией правящей партии «Слуга народа». Члены фракции отдали 222 голоса за Стефанчука, остальные голоса были набраны за счет других депутатов.

Напомним, что вчера Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.