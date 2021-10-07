Новый военный атташе Турции у Закира Гасанова
Министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову представлен новоназначенный военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин.
Как сообщили в Министерстве обороны, поздравив военного атташе с началом работы в Азербайджане, З.Гасанов пожелал ему успехов в деятельности по расширению двустороннего военного сотрудничества.
Закир Ялчин, выразив удовлетворение началом работы на посту военного атташе в нашей стране, заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецкого сотрудничества, особенно в военной сфере.
На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе сотрудничество в военной области, основаны на принципах дружбы и братства.
Стороны также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, военную, военно-техническую, военно-образовательную, военно-медицинскую повестку и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.