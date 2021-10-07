Новый военный атташе Турции у Закира Гасанова

Министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову представлен новоназначенный военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин.

Как сообщили в Министерстве обороны, поздравив военного атташе с началом работы в Азербайджане, З.Гасанов пожелал ему успехов в деятельности по расширению двустороннего военного сотрудничества.

Закир Ялчин, выразив удовлетворение началом работы на посту военного атташе в нашей стране, заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-турецкого сотрудничества, особенно в военной сфере.