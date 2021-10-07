Кремль поздравил оппозиционера Муратова с Нобелевской премией

Удостоенный Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов талантлив, смел, привержен своим идеалам, Кремль поздравляет его с наградой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», - передает ТАСС слова Пескова.

Отметим, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена американской журналистке Марии Рессе и главному редактору оппозиционной российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».