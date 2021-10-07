Телохранителя Али Керимли приговорили к 13 годам заключения

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении телохранителя лидера ПНФА Али Керимли Ниямеддина Ахмедова.

Отметим, что Н.Ахмедову было предъявлено обвинение по статьям 214-1 (Финансирование терроризма), 28,281.2 (Публичные призывы, направленные против государства) и 233-1.2.1 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение и передача или продажа другому лицу предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается законом) Уголовного кодекса.

Учитывая совокупность предъявленных обвинений, гособвинитель просил суд приговорить Ниямеддина Ахмедова к 15 годам заключения.

Как стало известно haqqin.az, решением суда Ахмедов был приговорен к 13 годам лишения свободы.