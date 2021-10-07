Муратов посвятил Нобелевскую премию погибшим журналистам НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира «заслуга тех, кто погибли, защищая право людей на свободу слова».
«Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст. Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это «Новая газета». Это те, кто погибли, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов. Вот правда. Я так думаю. Правда. Это для них», - сказал Муратов в интервью ТАСС.
Муратов также заявил, что направит часть присужденной ему Нобелевской премии мира на лечение детей со спиральной мышечной атрофией (СМА) и на журналистику. Об этом он сказал агентству «Интерфакс».