В Москве считают, что США хотят поссорить Россию и Европу

США хотят прямо поссорить Россию с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - приводит РИА Новости слова Лаврова, которые он сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Российский министр напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа. "Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил Лавров, добавив, что России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса.

"Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.