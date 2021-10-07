Эрдоган о важности Баку - Тбилиси - Карс
Глобальное значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) неизменно растет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Совета по транспорту и связи, пишут турецкие СМИ.
По словам турецкого лидера, в сфере транспорта и связи проводится колоссальная работа и происходит много положительных изменений.
“Благодаря БТК стало реальностью бесперебойное железнодорожное сообщение между Западной Европой и самыми отдаленными районами Азии. Мы расширяем эти возможности, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Мы хотим, чтобы все получили пользу от этих проектов", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.