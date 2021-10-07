Синоптики пообещали комфортную погоду
Завтра, 9 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 9-11, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-50%.
Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-13, днем 16-20 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.
Прогнозируемое на Апшероне умеренное колебание метеорологических факторов будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.