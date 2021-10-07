«Ника, милый, ты с детства был не только моим отцом, но и моим целителем, но сейчас голод – единственная форма борьбы с режимом», - ответил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили своему отцу Николозу Саакашвили, ранее просившему его прекратить голодовку.

В своем письме, который бывший президент передал через гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию, он поблагодарил своего отца за заботу, однако заявил, что продолжит голодать.

«Моя борьба сейчас важнее моего здоровья», - сказал Саакашвили.

Отметим, что ранее Николоз Саакашвили попросил своего сына прекратить голодовку, отметив, что голодовка «льет воду на мельницу врага».

* * *