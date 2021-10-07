Саакашвили написал своему отцу про голод обновлено
«Ника, милый, ты с детства был не только моим отцом, но и моим целителем, но сейчас голод – единственная форма борьбы с режимом», - ответил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили своему отцу Николозу Саакашвили, ранее просившему его прекратить голодовку.
В своем письме, который бывший президент передал через гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию, он поблагодарил своего отца за заботу, однако заявил, что продолжит голодать.
«Моя борьба сейчас важнее моего здоровья», - сказал Саакашвили.
Отметим, что ранее Николоз Саакашвили попросил своего сына прекратить голодовку, отметив, что голодовка «льет воду на мельницу врага».
* * *
Голодовка «льет воду на мельницу врага». Энергия должна быть сосредоточена для дальнейшей борьбы, написал в социальных сетях отец экс-президента Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили, призвав его прекратить голодать.
«Миша, обращаюсь к тебе как врач и как отец! Голодовка не приведет ни к чему хорошему. Ты стоишь на стороне Грузии и должен продолжать свою борьбу. Голод как знак протеста в какой-то момент сделал свое дело. А теперь тебе нужно мобилизовать свою энергию», - заявил отец Саакашвили.
Михаил Саакашвили, основатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же день его задержали в Тбилиси. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 7 дней.