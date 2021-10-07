Оганян: Война с Азербайджаном? Маловероятно

Угроза войны существует всегда, но в ближайшем будущем она вряд ли возможна. Об этом в парламенте Армении заявил экс-министр обороны, глава парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Сейран Оганян.

Оганян считает, что в регионе имеются определенные угрозы, но должный анализ этих угроз со стороны властей Армении не проведен.

«Чтобы дать реалистичную оценку, сделать выводы о возможном начале боевых действий, необходимо полностью владеть информацией, которой владеет Совет безопасности, Министерство обороны и Генштаб. Думаю, угроза войны есть всегда, но не думаю, что в ближайшем будущем, в нынешней ситуации она реальна», - считает Оганян.