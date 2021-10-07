А правительство Азербайджана забыло про бани безработные банщики постучались в двери haqqin.az
С первого октября в Азербайджане предпринято очередное смягчение карантинного режима. Решением Оперативного штаба при Кабмине страны повсеместно возобновили работу концертные залы, кинотеатры и театры. Таким образом, не осталось сферы, которая бы не вернулась к активной деятельность, пусть и с некоторыми ограничениями.
Ну или почти не осталось… В редакцию haqqin.az коллективное обращение направили владельцы бань, которые выражают недоумение тем, что несмотря на спад пандемии и тотальное снятие коронавирусных ограничений про их существование чиновники будто забыли.
Издавна на Востоке, в том числе и в Азербайджане, хамам, или общественная баня, был для людей не только заведением для мытья, но и для расслабления, отдыха и не в последнюю очередь - оздоровления. Хамамы всегда пользовались большой популярностью у бакинцев, и несмотря на нынешние блага цивилизации в виде душа и ванн в каждой квартире никогда не пустовали.
Но, увы, по абсолютно объективной причине - опасности распространения коронавируса уже 17 месяцев общественные бани в Азербайджане закрыты. И хотя всему приходит конец, карантину тоже - вновь заработали практически все общественные заведения, в том числе бассейны, хамамы по-прежнему под запретом.
Директора таких известных в Баку бань, как сеть «Тезебей», Hamam Bath , «Бейлик», «Османлы», «Кубинка хамамы» и «Султан» в письме редакции не скрывают удивления, отчего Оперштаб разрешил деятельность всех сфер бизнеса в Баку, кроме банной.
При этом, отмечают они, для вакцинированных двумя дозами открылись двери бассейнов, саун и массажных салонов в отелях, аквапарков, спортзалов и т.д.
То есть при желании в Баку можно и поплавать, и попариться и расслабиться на массаже. Но при этом хамамы, в которых объединены все эти виды услуг, работать не могут.
Нелогично как-то…
«Когда в Азербайджане были введены коронавирусные ограничения, мы с пониманием отнеслись к ситуации и прекратили свою деятельность. В Баку до пандемии действовало порядка 60-70 бань, в каждой из которых трудились 30-50 человек. Тысячи людей, занятых в этой сфере, остались без работы. Но по прошествии времени карантин начал смягчаться, постепенно разрешили деятельность всех сфер, а про нас будто забыли. Все наши обращения в соответствующие структуры либо вообще остаются без ответа, либо приходит формальная отписка, что ограничения введены в связи с пандемией. Никто внятно, логично не объясняет, почему мы, как практически уже вся страна, не можем приступить к работе. Бассейны, сауны, массажные салоны официально работают, а баням запрещено. Владельцы хамамов в Баку терпеливо ждали и надеялись, что своим последним решением Оперативный штаб даст зеленый свет и на их деятельность, но увы…» - не скрывая возмущения говорит Орхан Ахмедов, директор одной из самых старых и известных бань столицы - «Тезебей».
Хамам «Тезебей» существует в Баку с конца XIX века. Несколько раз переоборудовался, а в 2006 году был полностью реконструирован и с тех пор является своеобразной визитной карточкой города и излюбленным местом отдыха как жителей города, так и туристов.
«Более двух веков «Тезебей» исправно принимал клиентов, а теперь закрыт, - сокрушается его владелец. – Пандемия для всех стала тяжелым временем. Мы с пониманием относились к этому. Но почему уже можно работать бассейнам и саунам, а нам нельзя? Все наши сотрудники давно получили обе дозы вакцины, в хамаме соблюдается идеальная чистота и регулярно проводится дезинфекция. Мы готовы соблюдать все вводимые ограничения - как по количеству принимаемых гостей, так и проверки наличия у них ковид-паспорта».
К тому же, по словам Ахмедова, эта совсем небольшая баня даже в лучшие, допандемийные времена принимала от силы 40 клиентов в день. При этом обслуживали их примерно такое же число сотрудников.
«Работа общественных бань разрешена во всем мире, не говоря уже о соседних странах. Да, есть определенные ограничения, но мы готовы соблюдать любые предписания. Это очень специфичная сфера, в которой особое внимание уделяется квалификации персонала. Наши работники были лучшими в городе, но 17 месяцев без работы сделали свое дело, и они ушли зарабатывать на жизнь в другие места: официанты - в рестораны, а банщики, настоящие мастера своего дела, покинули страну и уехали в соседнюю Турцию, где деятельность хамамов при всей строгости коронавирусных ограничений разрешена. Я, наверное, повторюсь, но речь идет о десятках бань в городе, где работали тысячи людей», - отмечает он.
Действительно, логического объяснения запрета на работу бань при активной деятельности саун и бассейнов найти трудно. Haqqin.az тщетно пытался получить официальные разъяснения в соответствующих органах. Однако ответ был такой же формальный, как до того владельцам банных заведений: «Решения по вопросу возобновления деятельности общественных бань нет. Как только оно будет принято, общественность будет проинформирована».
National Geographic посвятил и отдельный фильм бане "Тезебей"
Между тем депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас в беседе с haqqin.az назвал ограничения на деятельность общественных бань нелогичными и выразил мнение, что они должны быть сняты.
«Я неоднократно в своих выступлениях поднимал этот вопрос. Деятельность хамамов должна быть разрешена. Ванные комнаты дома, на мой взгляд, нужны для того, чтобы просто ополоснуться, а хамамы – это отдельный мир чистоты и здоровья. Кроме того, не у всех дома есть такие удобства. Не секрет, что до сих пор кто-то живет в лачугах, особенно это касается людей, приехавших на заработки из районов и вынужденных снимать жилье подешевле. Вот и моются в тазиках, грея воду на плитах... Общественные бани необходимо разрешить», - уверен депутат.
Агиль Аббас также подчеркнул, что хамамы являются частью восточной культуры чистоты. А чистота – это залог здоровья. Кроме того, пандемия идет на спад, число выздоровевших превышает число новых больных. «В таких условиях нет весомой причины, по которой бы хамамам запрещалось работать», - считает он.
Еще одним сторонником открытия общественных бань является доктор медицинских наук профессор Муса Ганиев. По его словам, нет никаких эпидемиологических причин, чтобы запрещать деятельность бань.
«В саунах, благодаря высокой температуре, погибают все известные штаммы коронавируса. Открытие бань и саун является решающим условием для защиты от коронавируса и профилактике заражений. Запрет на их деятельность надо немедленно устранить, но при этом контроль за этими объектами должен осуществляться очень строгий. Туда должны впускать только привитых людей либо тех, у кого есть иммунный сертификат», - сказал профессор.