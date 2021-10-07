Ильгар Гусейнов, собкор 15:31

С первого октября в Азербайджане предпринято очередное смягчение карантинного режима. Решением Оперативного штаба при Кабмине страны повсеместно возобновили работу концертные залы, кинотеатры и театры. Таким образом, не осталось сферы, которая бы не вернулась к активной деятельность, пусть и с некоторыми ограничениями. Ну или почти не осталось… В редакцию haqqin.az коллективное обращение направили владельцы бань, которые выражают недоумение тем, что несмотря на спад пандемии и тотальное снятие коронавирусных ограничений про их существование чиновники будто забыли.

Издавна на Востоке, в том числе и в Азербайджане, хамам, или общественная баня, был для людей не только заведением для мытья, но и для расслабления, отдыха и не в последнюю очередь - оздоровления. Хамамы всегда пользовались большой популярностью у бакинцев, и несмотря на нынешние блага цивилизации в виде душа и ванн в каждой квартире никогда не пустовали. Но, увы, по абсолютно объективной причине - опасности распространения коронавируса уже 17 месяцев общественные бани в Азербайджане закрыты. И хотя всему приходит конец, карантину тоже - вновь заработали практически все общественные заведения, в том числе бассейны, хамамы по-прежнему под запретом. Директора таких известных в Баку бань, как сеть «Тезебей», Hamam Bath , «Бейлик», «Османлы», «Кубинка хамамы» и «Султан» в письме редакции не скрывают удивления, отчего Оперштаб разрешил деятельность всех сфер бизнеса в Баку, кроме банной. При этом, отмечают они, для вакцинированных двумя дозами открылись двери бассейнов, саун и массажных салонов в отелях, аквапарков, спортзалов и т.д. То есть при желании в Баку можно и поплавать, и попариться и расслабиться на массаже. Но при этом хамамы, в которых объединены все эти виды услуг, работать не могут. Нелогично как-то… «Когда в Азербайджане были введены коронавирусные ограничения, мы с пониманием отнеслись к ситуации и прекратили свою деятельность. В Баку до пандемии действовало порядка 60-70 бань, в каждой из которых трудились 30-50 человек. Тысячи людей, занятых в этой сфере, остались без работы. Но по прошествии времени карантин начал смягчаться, постепенно разрешили деятельность всех сфер, а про нас будто забыли. Все наши обращения в соответствующие структуры либо вообще остаются без ответа, либо приходит формальная отписка, что ограничения введены в связи с пандемией. Никто внятно, логично не объясняет, почему мы, как практически уже вся страна, не можем приступить к работе. Бассейны, сауны, массажные салоны официально работают, а баням запрещено. Владельцы хамамов в Баку терпеливо ждали и надеялись, что своим последним решением Оперативный штаб даст зеленый свет и на их деятельность, но увы…» - не скрывая возмущения говорит Орхан Ахмедов, директор одной из самых старых и известных бань столицы - «Тезебей».

Хамам «Тезебей» существует в Баку с конца XIX века. Несколько раз переоборудовался, а в 2006 году был полностью реконструирован и с тех пор является своеобразной визитной карточкой города и излюбленным местом отдыха как жителей города, так и туристов. «Более двух веков «Тезебей» исправно принимал клиентов, а теперь закрыт, - сокрушается его владелец. – Пандемия для всех стала тяжелым временем. Мы с пониманием относились к этому. Но почему уже можно работать бассейнам и саунам, а нам нельзя? Все наши сотрудники давно получили обе дозы вакцины, в хамаме соблюдается идеальная чистота и регулярно проводится дезинфекция. Мы готовы соблюдать все вводимые ограничения - как по количеству принимаемых гостей, так и проверки наличия у них ковид-паспорта». К тому же, по словам Ахмедова, эта совсем небольшая баня даже в лучшие, допандемийные времена принимала от силы 40 клиентов в день. При этом обслуживали их примерно такое же число сотрудников. «Работа общественных бань разрешена во всем мире, не говоря уже о соседних странах. Да, есть определенные ограничения, но мы готовы соблюдать любые предписания. Это очень специфичная сфера, в которой особое внимание уделяется квалификации персонала. Наши работники были лучшими в городе, но 17 месяцев без работы сделали свое дело, и они ушли зарабатывать на жизнь в другие места: официанты - в рестораны, а банщики, настоящие мастера своего дела, покинули страну и уехали в соседнюю Турцию, где деятельность хамамов при всей строгости коронавирусных ограничений разрешена. Я, наверное, повторюсь, но речь идет о десятках бань в городе, где работали тысячи людей», - отмечает он. Действительно, логического объяснения запрета на работу бань при активной деятельности саун и бассейнов найти трудно. Haqqin.az тщетно пытался получить официальные разъяснения в соответствующих органах. Однако ответ был такой же формальный, как до того владельцам банных заведений: «Решения по вопросу возобновления деятельности общественных бань нет. Как только оно будет принято, общественность будет проинформирована».

National Geographic посвятил и отдельный фильм бане "Тезебей"